Paul Lasne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Lasne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Lasne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Lasne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Lasne 16 Ocak 1989 tarihinde Saint-Cloud şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paul-Bastien Lasne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Lasne Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Paul Lasne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Lasne'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Lasne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paullasne/

Paul Lasne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Lasne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Lasne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Lasne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında G. Bordeaux

4 Ocak 2010 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2010 yılında G. Bordeaux

24 Ağu 2010 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2011 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2011 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2014 yılında Montpellier

13 Ağu 2019 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2021 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC

Paul Lasne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Lasne şuan Paris FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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