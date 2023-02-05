Alimami Gory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimami Gory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alimami Gory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alimami Gory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alimami Gory 30 Ağu 1996 tarihinde Le Havre şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alimami Gory Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Alimami Gory, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alimami Gory'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alimami Gory Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alimami Gory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alimami Gory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alimami Gory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AC Le Havre

19 Ağu 2019 yılında Cercle Brugge

5 Ekim 2020 yılında Troyes

30 Haziran 2021 yılında Cercle Brugge

31 Ağu 2021 yılında Paris FC

30 Haziran 2022 yılında Cercle Brugge

9 Temmuz 2022 yılında Paris FC

Alimami Gory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alimami Gory şuan Paris FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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