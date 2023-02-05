Jordan Lefort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Lefort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Lefort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Lefort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Lefort 9 Ağu 1993 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Lefort Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASI MANAGEMENT yapmaktadır. Jordan Lefort, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Lefort'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Lefort Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordanlefort/

Jordan Lefort Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Lefort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordan Lefort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Lefort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2013 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2017 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2018 yılında Amiens SC

4 Şubat 2020 yılında BSC Young Boys

12 Ağu 2020 yılında Amiens SC

13 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

30 Ağu 2022 yılında Paris FC

Jordan Lefort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Lefort şuan Paris FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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