Vincent Demarconnay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Demarconnay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Demarconnay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Demarconnay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Demarconnay 5 Nisan 1983 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Demarconnay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincent Demarconnay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Vincent Demarconnay'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vincent Demarconnay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Demarconnay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Demarconnay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Demarconnay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Le Mans UC 72

1 Temmuz 2005 yılında TVEC Les Sables

1 Temmuz 2007 yılında SO Romorantin

1 Temmuz 2008 yılında Paris FC

Vincent Demarconnay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Demarconnay şuan Paris FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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