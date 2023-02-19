Owen Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Blanco 23 Aralık 2002 tarihinde Parque de los Patricios şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Owen Ariel Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Blanco Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Owen Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Owen Blanco'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Owen Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Owen Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Moralo CP

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Owen Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Blanco şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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