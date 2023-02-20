Owen Omalley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Omalley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Omalley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Owen Omalley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Owen Omalley 1 Ekim 2001 tarihinde Cary, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Owen Omalley Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Owen Omalley'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Owen Omalley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Owen Omalley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında CU Bluejays
21 Aralık 2022 yılında St. Louis CITY
Owen Omalley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Owen Omalley şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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