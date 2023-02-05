Ryan Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Bakayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Bakayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Bakayoko 13 Şubat 2002 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ibrahima Ryan Bakayoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Bakayoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Bakayoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Bakayoko'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryan Bakayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Bakayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Bakayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Bakayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nîmes Ol. U19

1 Temmuz 2020 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Ryan Bakayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Bakayoko şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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