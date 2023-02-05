Bilal Boutobba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Boutobba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Boutobba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Boutobba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Boutobba 29 Ağu 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Boutobba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Bilal Boutobba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Bilal Boutobba'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Boutobba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/boutobba_bilal

http://www.instagram.com/boutobba_bilel/

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Bilal Boutobba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bilal Boutobba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bilal Boutobba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Boutobba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Marsilya B

7 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

21 Eylül 2018 yılında Montpellier

18 Ağu 2020 yılında Chamois Niort

Bilal Boutobba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Boutobba şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bilal Boutobba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Arménienne St-Antoine (2004–2007)Olympique de Marseille (2007–2015)

Fransa U17 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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