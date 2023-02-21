Sami Khaybari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Khaybari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Khaybari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami Khaybari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami Khaybari 18 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami Khaybari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sami Khaybari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sami Khaybari'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sami Khaybari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami Khaybari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sami Khaybari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sami Khaybari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami Khaybari şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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