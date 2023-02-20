Santiago Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Fajardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Fajardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Fajardo 29 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Fajardo Quesada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Fajardo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Fajardo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Fajardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Fajardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Fajardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Fajardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Fajardo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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