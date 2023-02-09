Sebastian Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Medina 15 Mart 2000 tarihinde Clorinda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Luciano Emanuel Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Medina Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Sebastian Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Medina'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Guillermo Brown

2 Şubat 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Guillermo Brown

6 Ocak 2023 yılında Tigre

Sebastian Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Medina şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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