Semi Belkahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semi Belkahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semi Belkahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semi Belkahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semi Belkahia 22 Aralık 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semi Belkahia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Semi Belkahia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Semi Belkahia'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semi Belkahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semi Belkahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semi Belkahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semi Belkahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2017 yılında VfR Garching

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

Semi Belkahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semi Belkahia şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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