Suphi Dag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suphi Dag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suphi Dag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suphi Dag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suphi Dag 13 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Suphi Dağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suphi Dag Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suphi Dag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Suphi Dag'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suphi Dag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1suphidag/

Suphi Dag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suphi Dag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suphi Dag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suphi Dag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Körfez İsk. U21

1 Temmuz 2014 yılında Körfez İsk.

27 Ağu 2016 yılında Payasspor

1 Şubat 2021 yılında Erbaaspor

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Suphi Dag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suphi Dag şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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