Yasir Abdiqadir Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasir Abdiqadir Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasir Abdiqadir Saad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasir Abdiqadir Saad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasir Abdiqadir Saad 7 Mayıs 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasir Abdiqadir Saad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Yasir Abdiqadir Saad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasir Abdiqadir Saad'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasir Abdiqadir Saad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasir Abdiqadir Saad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasir Abdiqadir Saad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasir Abdiqadir Saad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vålerenga II

21 Mart 2022 yılında Skeid Oslo II

30 Ocak 2023 yılında KFUM Oslo

Yasir Abdiqadir Saad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasir Abdiqadir Saad şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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