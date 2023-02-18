Abdelkarim İalioune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkarim İalioune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkarim İalioune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkarim İalioune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkarim İalioune {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkarim İalioune Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelkarim İalioune, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelkarim İalioune'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelkarim İalioune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkarim İalioune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkarim İalioune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkarim İalioune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkarim İalioune şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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