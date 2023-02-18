Saifeddine Alami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeddine Alami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saifeddine Alami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saifeddine Alami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saifeddine Alami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeddine Alami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saifeddine Alami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saifeddine Alami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saifeddine Alami 19 Kasım 1992 tarihinde Beni Mellal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da سيف الدين علمي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saifeddine Alami Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 28 CSM yapmaktadır. Saifeddine Alami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Saifeddine Alami'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saifeddine Alami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saifealam10/?hl=fr

http://www.facebook.com/saife.alami?_rdc=1&_rdr

Saifeddine Alamiboyu ve yaşı kaç

Saifeddine Alami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saifeddine Alami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Saifeddine Alami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saifeddine Alami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lleida Esportiu

1 Ocak 2013 yılında UE Tarrega

1 Ocak 2015 yılında Waldh. Mannheim

1 Ağu 2015 yılında D. Calarasi

1 Ağu 2016 yılında Paris FC

17 Temmuz 2018 yılında Raja Casablanca

30 Ağu 2019 yılında FC Rapid 1923

5 Ekim 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

11 Ağu 2022 yılında Hassania

Saifeddine Alami kimdir

Saifeddine Alami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saifeddine Alami şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UE Tàrrega

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Saifeddine Alami nereli

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