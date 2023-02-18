Houssem Eddine Souissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Eddine Souissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Houssem Eddine Souissi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Houssem Eddine Souissi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Houssem Eddine Souissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Eddine Souissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssem Eddine Souissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssem Eddine Souissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssem Eddine Souissi 20 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur.  Tunus uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssem Eddine Souissi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Houssem Eddine Souissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Houssem Eddine Souissi'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Houssem Eddine Souissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssem Eddine Souissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Houssem Eddine Souissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssem Eddine Souissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında US Ben Guerdane

30 Haziran 2018 yılında C. Africain U21

1 Temmuz 2018 yılında Club Africain

1 Ekim 2020 yılında AS Rejiche

2 Ocak 2022 yılında Qadsia SC

8 Ağu 2022 yılında Hassania

30 Haziran 2023 yılında Qadsia SC

Houssem Eddine Souissi kimdir

Houssem Eddine Souissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssem Eddine Souissi şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Houssem Eddine Souissi nereli

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