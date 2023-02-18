Junior Mbele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Mbele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Mbele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Mbele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Mbele 10 Aralık 1999 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Mbele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Junior Mbele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Mbele'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Mbele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Mbele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Mbele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Mbele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında DC Motema Pembe

3 Aralık 2020 yılında US Monastir

14 Eylül 2021 yılında Al-Nasr Bengh.

26 Şubat 2022 yılında Hassania

Junior Mbele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Mbele şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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