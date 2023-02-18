Achraf Marzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Marzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Marzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Marzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Marzak 6 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Marzak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MADESTAR Entertainment yapmaktadır. Achraf Marzak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Marzak'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Marzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Marzak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Achraf Marzak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Marzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Raja Cas. U23

1 Ağu 2016 yılında Wydad Fes

1 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

1 Ocak 2020 yılında Berrechid

1 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında TAS Casablanca

18 Ağu 2021 yılında AS Salé

18 Ocak 2022 yılında Hassania

Achraf Marzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Marzak şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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