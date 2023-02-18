Aziz Kaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Kaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Kaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Kaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Kaidi 14 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Kaidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz Kaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aziz Kaidi'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aziz Kaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Kaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz Kaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Kaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2021 yılında Hassania

Aziz Kaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Kaidi şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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