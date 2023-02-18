Karim Abouchououb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Abouchououb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Abouchououb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Abouchououb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Abouchououb 16 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Abouchououb Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Abouchououb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Karim Abouchououb'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim Abouchououb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Abouchououb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Abouchououb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Abouchououb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Hassania

Karim Abouchououb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Abouchououb şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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