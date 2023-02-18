Abdallah Boukhanfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Boukhanfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Boukhanfer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Boukhanfer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Boukhanfer 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Boukhanfer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Boukhanfer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdallah Boukhanfer'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Boukhanfer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Boukhanfer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Boukhanfer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Boukhanfer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında Hassania

Abdallah Boukhanfer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Boukhanfer şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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