Youssef Mehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Mehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Mehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Mehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Mehri 7 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Mehri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Mehri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Mehri'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Youssef Mehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Mehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Mehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Mehri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Hassania

Youssef Mehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Mehri şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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