Jalal Tachtach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalal Tachtach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalal Tachtach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalal Tachtach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalal Tachtach 3 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalal Tachtach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Jalal Tachtach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jalal Tachtach'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jalal Tachtach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalal Tachtach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jalal Tachtach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalal Tachtach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AS Salé

30 Haziran 2015 yılında Kawkab Marrak.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağu 2017 yılında Benguérir

24 Temmuz 2019 yılında O. Khouribga

5 Ağu 2022 yılında Hassania

Jalal Tachtach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalal Tachtach şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.