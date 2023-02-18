Badreddine Abyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Abyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badreddine Abyir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badreddine Abyir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badreddine Abyir 27 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badreddine Abyir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Badreddine Abyir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Badreddine Abyir'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Badreddine Abyir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badreddine Abyir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Badreddine Abyir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badreddine Abyir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Hassania

Badreddine Abyir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badreddine Abyir şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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