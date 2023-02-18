Mehdi Khallati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Khallati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Khallati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Khallati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Khallati 18 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Khallati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Khallati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Khallati'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Khallati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Khallati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Khallati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Khallati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FAR Rabat

24 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2019 yılında Ittihad Tanger

9 Eylül 2022 yılında Hassania

Mehdi Khallati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Khallati şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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