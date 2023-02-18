Mehdi El Jourbaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi El Jourbaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehdi El Jourbaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehdi El Jourbaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehdi El Jourbaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi El Jourbaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi El Jourbaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi El Jourbaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi El Jourbaoui 6 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi El Jourbaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi El Jourbaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi El Jourbaoui'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi El Jourbaouiboyu ve yaşı kaç

Mehdi El Jourbaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi El Jourbaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehdi El Jourbaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi El Jourbaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Nahdat Zemamra

5 Kasım 2020 yılında Beni Mellal

11 Ağu 2021 yılında Hassania

Mehdi El Jourbaoui kimdir

Mehdi El Jourbaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi El Jourbaoui şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Mehdi El Jourbaoui nereli

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