Badreddine Octobre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Octobre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badreddine Octobre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badreddine Octobre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badreddine Octobre {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badreddine Octobre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Badreddine Octobre, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Badreddine Octobre'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Badreddine Octobre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badreddine Octobre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badreddine Octobre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badreddine Octobre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2021 yılında Hassania

Badreddine Octobre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badreddine Octobre şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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