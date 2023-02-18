Mohamed Cheikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Cheikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Cheikhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Cheikhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Cheikhi 26 Ocak 1994 tarihinde Laâyoune şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد الشيخي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Cheikhi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Mohamed Cheikhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Cheikhi'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Cheikhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Cheikhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Cheikhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Cheikhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında FAR Rabat

2 Eylül 2013 yılında Niort B

7 Temmuz 2014 yılında FAR Rabat

25 Temmuz 2019 yılında Berrechid

9 Ağu 2021 yılında Hassania

Mohamed Cheikhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Cheikhi şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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