Mohamed El Jaaouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Jaaouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Jaaouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Jaaouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Jaaouani 23 Ağu 1994 tarihinde Sidi Slimane şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد الجعواني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Jaaouani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Mohamed El Jaaouani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Jaaouani'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Jaaouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Jaaouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Jaaouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Jaaouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında FAR Rabat

19 Temmuz 2017 yılında Kénitra

1 Temmuz 2018 yılında Rapide Oued Zem

12 Ekim 2020 yılında Difaâ El Jadida

20 Ağu 2022 yılında Hassania

Mohamed El Jaaouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Jaaouani şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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