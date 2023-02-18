Katulondi Kati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katulondi Kati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katulondi Kati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katulondi Kati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katulondi Kati 19 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Katulondi Kati Joyce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katulondi Kati Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Katulondi Kati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Katulondi Kati'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Katulondi Kati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katulondi Kati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katulondi Kati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katulondi Kati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında DC Motema Pembe

12 Ağu 2022 yılında Hassania

Katulondi Kati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katulondi Kati şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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