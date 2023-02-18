Fedi Ben Choug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedi Ben Choug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedi Ben Choug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fedi Ben Choug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fedi Ben Choug 12 Mart 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da فادي بن شوڤ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fedi Ben Choug Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Fedi Ben Choug, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fedi Ben Choug'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fedi Ben Choug Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedibenchoug/

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Fedi Ben Choug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fedi Ben Choug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Fedi Ben Choug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fedi Ben Choug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Aubervilliers

30 Temmuz 2015 yılında CS Sfaxien

31 Aralık 2015 yılında Stade Tunisien

30 Haziran 2016 yılında CS Sfaxien

7 Eylül 2016 yılında CA Bizertin

1 Temmuz 2019 yılında Esperance

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2022 yılında Hassania

Fedi Ben Choug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fedi Ben Choug şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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