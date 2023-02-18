Reda Zemrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Zemrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Zemrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Zemrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Zemrani 12 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Zemrani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Reda Zemrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reda Zemrani'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reda Zemrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Zemrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reda Zemrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Zemrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2022 yılında Hassania

Reda Zemrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Zemrani şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Reda Zemrani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.