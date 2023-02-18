İlyas El Qaada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Qaada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas El Qaada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas El Qaada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas El Qaada {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas El Qaada Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyas El Qaada, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına - tarihinde katılmıştır. İlyas El Qaada'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlyas El Qaada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas El Qaada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas El Qaada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas El Qaada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas El Qaada şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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