Karim Ait Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Ait Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Ait Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Ait Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Ait Mohamed 27 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Ait Mohamed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Karim Ait Mohamed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Karim Ait Mohamed'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Ait Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Ait Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Ait Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Ait Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hassania

Karim Ait Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Ait Mohamed şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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