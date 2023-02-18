Hicham El Mejhed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham El Mejhed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham El Mejhed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham El Mejhed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham El Mejhed 9 Nisan 1990 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham El Mejhed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham El Mejhed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hicham El Mejhed'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hicham El Mejhed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham El Mejhed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham El Mejhed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham El Mejhed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

20 Ağu 2022 yılında Hassania

Hicham El Mejhed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham El Mejhed şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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