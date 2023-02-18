Ayoub Lakhdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Lakhdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Lakhdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Lakhdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Lakhdar 8 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Lakhdar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MADESTAR Entertainment yapmaktadır. Ayoub Lakhdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Lakhdar'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Lakhdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Lakhdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayoub Lakhdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Lakhdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında MAS Fes

3 Ağu 2022 yılında Hassania

Ayoub Lakhdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Lakhdar şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.