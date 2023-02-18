Hamza Kalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Kalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Kalai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Kalai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Kalai 7 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Kalai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Kalai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Kalai'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Kalai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Kalai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Kalai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Kalai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında O. Khouribga

5 Ağu 2022 yılında Hassania

Hamza Kalai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Kalai şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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