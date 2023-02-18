Hamza Afsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Afsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Afsal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Afsal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Afsal 12 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Afsal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Afsal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Afsal'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Afsal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Afsal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Afsal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Afsal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2021 yılında Hassania

Hamza Afsal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Afsal şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.