Jamal Ech Chamakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Ech Chamakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Ech Chamakh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Ech Chamakh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Ech Chamakh 22 Ağu 2000 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Ech Chamakh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Jamal Ech Chamakh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jamal Ech Chamakh'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamal Ech Chamakh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Ech Chamakh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Ech Chamakh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Ech Chamakh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Hassania

Jamal Ech Chamakh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Ech Chamakh şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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