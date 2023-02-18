Mohamed Bakhkhach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bakhkhach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bakhkhach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bakhkhach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bakhkhach 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bakhkhach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Bakhkhach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bakhkhach'nin Hassania d'Agadir ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bakhkhach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bakhkhach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bakhkhach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bakhkhach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Hassania

Mohamed Bakhkhach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bakhkhach şuan Hassania d'Agadir takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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