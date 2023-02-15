Abdelrahman Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelrahman Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelrahman Saidi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdelrahman Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelrahman Saidi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Saidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Saidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Saidi 13 Ağu 1999 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Saidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Abdelrahman Saidi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Saidi'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Saidiboyu ve yaşı kaç

Abdelrahman Saidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdelrahman Saidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelrahman Saidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Saidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Norrby

8 Şubat 2021 yılında Degerfors

15 Temmuz 2022 yılında Hammarby

Abdelrahman Saidi kimdir

Abdelrahman Saidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Saidi şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Norrby IF (-2016)

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Abdelrahman Saidi nereli

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