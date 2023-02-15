Sebastian Selin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Selin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Selin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Selin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Selin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Selin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Selin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Selin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Selin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Selin 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Selin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Sebastian Selin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Selin'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Selinboyu ve yaşı kaç

Sebastian Selin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Selin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Selin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Selin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Västerås SK

9 Ağu 2019 yılında Västerås IK

30 Kasım 2019 yılında Västerås SK

4 Haziran 2020 yılında Fagersta

31 Aralık 2020 yılında Västerås SK

31 Mart 2021 yılında Akropolis

10 Ağu 2021 yılında Västerås SK

23 Ağu 2021 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2021 yılında Västerås SK

8 Ocak 2022 yılında Hammarby

9 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Sebastian Selin kimdir

Sebastian Selin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Selin şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Västerås IK

Sebastian Selin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Selin nereli

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