Shaquille Pinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaquille Pinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaquille Pinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaquille Pinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaquille Pinas 19 Mart 1998 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Surinam,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaquille Pinas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Shaquille Pinas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaquille Pinas'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shaquille Pinas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shaquillepinas19/

Shaquille Pinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shaquille Pinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shaquille Pinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaquille Pinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2007 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Alphense B. Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Dordrecht Altya

1 Temmuz 2013 yılında Dordrecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Dordrecht U19

1 Temmuz 2017 yılında ADO U21

1 Temmuz 2018 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

15 Temmuz 2022 yılında Hammarby

Shaquille Pinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaquille Pinas şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shaquille Pinas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Feyenoord, Feyenoord, ADO Den Haag, Alphense Boys, FC Dordrecht

Surinam takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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