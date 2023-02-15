Mamane Moustapha Amadou Sabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamane Moustapha Amadou Sabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamane Moustapha Amadou Sabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamane Moustapha Amadou Sabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamane Moustapha Amadou Sabo 14 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Nijer uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamane Moustapha Amadou Sabo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Mamane Moustapha Amadou Sabo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamane Moustapha Amadou Sabo'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mamane Moustapha Amadou Sabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamane Moustapha Amadou Sabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mamane Moustapha Amadou Sabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamane Moustapha Amadou Sabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Hammarby

Mamane Moustapha Amadou Sabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamane Moustapha Amadou Sabo şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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