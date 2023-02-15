Fredrik Hammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Hammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Hammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Hammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Hammar 26 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Hammar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Fredrik Hammar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Hammar'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Hammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fredrik Hammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fredrik Hammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Hammar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IF Bromma U19

11 Ağu 2018 yılında Akropolis

29 Ocak 2019 yılında Brentford B

25 Ocak 2021 yılında Akropolis

29 Ocak 2022 yılında Hammarby

30 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Fredrik Hammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Hammar şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fredrik Hammar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2018)

İsveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.