Jusef Erabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jusef Erabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jusef Erabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jusef Erabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jusef Erabi 8 Haziran 2003 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç,Afganistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jusef Erabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Jusef Erabi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jusef Erabi'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jusef Erabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jusef Erabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jusef Erabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jusef Erabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Hammarby U19

1 Ekim 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby U19

8 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2021 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2022 yılında Hammarby

1 Mart 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Jusef Erabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jusef Erabi şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rågsveds IF (2011-), Stuvsta IF, Älvsjö AIK (-2015), Hammarby IF (2015-2016), IF Stockholms Fotbollsakademi (2016-2019), Hammarby IF (2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.