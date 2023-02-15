Adi Nalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Nalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adi Nalic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adi Nalic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adi Nalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Nalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adi Nalic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Nalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Nalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Nalic 1 Aralık 1997 tarihinde Sölvesborg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adi Nalić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Nalic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gea World yapmaktadır. Adi Nalic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adi Nalic'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adi Nalic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adinalic/

Adi Nalicboyu ve yaşı kaç

Adi Nalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adi Nalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Adi Nalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Nalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Mjällby U19

19 Ağu 2016 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2017 yılında Landskrona

12 Ocak 2019 yılında Malmö FF

21 Mart 2019 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında Hammarby

Adi Nalic kimdir

Adi Nalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Nalic şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mjällby AIF (-2016)

Adi Nalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Adi Nalic nereli

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