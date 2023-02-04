Abdelwahed Wahib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelwahed Wahib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelwahed Wahib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelwahed Wahib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelwahed Wahib 27 Ocak 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelwahed Wahib Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Abdelwahed Wahib, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelwahed Wahib'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdelwahed Wahib Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdelwahed Wahib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelwahed Wahib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelwahed Wahib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

30 Ocak 2021 yılında AC Le Havre

Abdelwahed Wahib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelwahed Wahib şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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