Alois Confais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Confais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alois Confais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alois Confais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alois Confais 7 Eylül 1996 tarihinde Evreux şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alois Confais Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Alois Confais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alois Confais'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alois Confais Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alois_Confais

http://www.instagram.com/alois_confais/

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Alois Confais Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alois Confais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Alois Confais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alois Confais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Troyes B

1 Temmuz 2015 yılında Troyes

24 Kasım 2018 yılında Le Mans FC

12 Temmuz 2020 yılında Nea Salamis

1 Temmuz 2021 yılında Olympiakos N.

17 Ağu 2022 yılında AC Le Havre

Alois Confais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alois Confais şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Évreux AC (2002-2009), Évreux FC (2009-2011), ES Troyes AC (2011-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.